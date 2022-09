Mann beleidigt Frau auf Parkplatz

Die Polizei er ermittelt gegen einen ruppigen Autofahrer, der ein anderes Auto beschädigte und eine Frau beleidigte.

Eine 41-jährige Frau belud laut Bericht am Dienstag gegen 9.45 auf dem Parkplatz eines Lindauer Supermarktes in der Kemptener Straße ihr Auto mit ihren Einkäufen. Neben ihr parkte ein 72-jähriger Mann seinen Pkw und schlug beim Öffnen der Tür diese gegen den geparkten Wagen. Als die Autofahrerin ihn darauf ansprach beleidigte er sie und äußerte, sie hätte so schlecht eingeparkt. Dann stieg er wieder in seinen Wagen und fuhr davon.