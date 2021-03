Erneut hat ein 56-jähriger Mann, der bereits in den Vortagen für Aufsehen sorgte, für Aufsehen gesorgt. Er stellte sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr am Bahnhofvorplatz vor die Stadtbusse, sodass diese nicht wegfahren konnten, bis die Polizei kam. Noch in derselben Nacht erstattete der Mann Anzeige gegen die Polizeibeamten. Dabei führte er einen Einkaufswagen mit sich. Die Beamten stellten den Einkaufswagen sicher und gaben ihn dem Eigentümer zurück.