Am späten Samstagnachmittag kam laut Polizei ein Mercedes mit Österreicher Zulassung in Lindau im Kellereiweg von der Fahrbahn ab und beschädigte an einem Grundstück den Gartenzaun und zwei Gartenzwerge. Der Fahrer fuhr weiter und streifte kurz darauf ein am Straßenrand geparktes Auto. Auch nach diesem Unfall kümmerte sich der Fahrer laut Polizei nicht um den Schaden und setzte seine Fahrt fort. Der Gesamtschaden beträgt knapp 5000 Euro.