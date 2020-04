Mann bedroht Angler mit Machete

Einen außergewöhnlichen Einsatz mussten die Beamten der Lindauer Polizei am Osterwochenende leisten: Am späten Samstagabend erhielten sie den Notruf dreier Angler, die von einem Mann mit einer Machete bedroht wurden. Als die Polizeistreife kurze Zeit später am Aspachweiher in Oberreitnau eintraf, überwältigten die Beamten den Angreifer. Da dieser laut Polizeibericht „deutlich alkoholisiert und aggressiv“ gewesen sei, wurde er gefesselt zur Dienststelle gebracht. Zum Glück sei bei dem Vorfall niemand verletzt worden. Dem 58-jährige Machetenträger droht nun aber eine Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, schreibt die Polizei.