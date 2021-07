Werner Mang kritisiert Schönheitsbranche - Sieht er sich auch als Teil davon?

Das Logo der Narrenzunft Vetter Guser trägt im Internet Trauerfarben: In der Nacht zum Samstag ist Hartwig Mahlke in seiner Überlinger Wohnung eingeschlafen. Der langjährige Zunftmeister wurde nur 67 Jahre alt, er erlag einer kurzen, schweren Krebserkrankung. Die Nachricht vom Tod des ehemaligen Zunftmeisters verbreitete sich am Samstag in Windeseile.

Erst im April hatte sich Mahlke als Zunftmeister verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Diagnose, ahnte aber wohl, dass mit seinem Körper etwas nicht stimmt.