Mang bestätigt: Testspiel des FC Bayern München in Lindau fest eingeplant

Viele kennen es, das Halloween-Haus in Bachlangen. Wolfram König liebt es, die düsteren Kulissen um sein Haus herum zu bauen und sich immer wieder selbst zu übertreffen. In diesem Jahr hat die schaurige Szenerie aber einen ernsten Hintergrund. Seine Frau Tanja ist zum zweiten Mal schwer an Krebs erkrankt. „Es war ihr Herzenswunsch, dass wir das in diesem Jahr nochmal ganz groß aufziehen“, sagt der 35-jährige Familienvater. „Und wenn sie sich das wünscht, dann mache ich das und gebe 100 Prozent.