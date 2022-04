Mandy Rosenbergs Herz schlägt blau und gelb

Magnetherzen an Autos, die in den Nationalfarben der Ukraine, blau und gelb, leuchten: Damit möchte Mandy Rosenberg aus Lindau ihre Solidarität mit der Ukraine zeigen.

Eigentlich gestaltet die OP Schwester der Bodenseeklinik die magnetischen Herzen in leuchtendem rot, um so mehr Lebensfreude und gute Laune im Alltag beim Autofahren zu verbreiten, berichtet sie. Von einer ukrainische Freundin, die täglich mit ihren Verwanden und Freunden in ihrer Heimat Kontakt hat, hat Rosenberg nun unmittelbar erlebt, wie groß das Elend des Krieges in der Ukraine ist. Daraufhin beschloss sie, etwas zu tun.

Die Herzen, die magnetisch ans Fahrzeug befestigt werden, hat sie nun in den Nationalfarben der Ukraine herstellen lassen. Jeder Euro, den diese Herzen einbringen, wird an die Caritas International gespendet und wird von dort an die Caritas Ukraine weitergeleitet, teilt Rosenberg mit.