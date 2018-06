Karin Müllers Motivation sind die Kinder. Eine Freundin ihrer heute elfjährigen Tochter hat sie zur Flüchtlingshilfe gebracht. Lange bevor die Zahlen der Flüchtlinge so in die Höhe gegangen sind. Und lange bevor die Helferkreise großen Zuwachs an Ehrenamtlichen verzeichnen konnten. Mit der Zeit hat sie gelernt, geduldig und beständig zu sein, um den Kindern Gutes tun zu können. „Es ist wichtig, Grenzen zu setzen. Und man darf sich selbst nicht beweihräuchern wollen“, sagt Müller.

Eine der besten Freundinnen ihrer Tochter war ein kongolesisches Mädchen, das sie aus dem Kindergarten kannte. Als Müller das Kind zum Geburtstag einlud, kam es nicht: „Ich habe dann herausgefunden, dass sie in einem Asylbewerberheim wohnen. Wahrscheinlich hatten sie damals kein Geld für ein Geschenk.“

Nachdem die Lindauerin das wusste, lud sie das Mädchen öfter zu sich nach Hause ein. Schnell war ihr klar, dass auch die anderen Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft Unterstützung brauchten. Sie eröffnete eine Mal- und Bastelgruppe. „Es war alles dabei: Afghanen, Somalier, Chinesen, Iraker und so weiter“, sagt Müller. Durch das Malen sei eine Verbindung entstanden, ganz egal welche Sprache man spreche.

Auch Fehlschläge haben Müller nicht aus der Bahn geworfen: „Eigentlich wollte ich eine Lesegruppe machen, aber das fanden die Kinder langweilig. Da muss man einfach ausprobieren und weitermachen. Das mit dem Malen, da hab ich gemerkt, das funktioniert.“

Heute kommt die Mal- und Bastelgruppe samstags alle zwei Wochen zusammen. Vor allem eine chinesische Familie ist sehr treu und nutzt die Treffen auch für gemütliches Kaffeetrinken unter Erwachsenen. „Ich habe da keine offizielle Betreuung, aber da führt eins zum anderen“, erklärt Müller und blickt auf lange Jahre Erfahrung zurück. Ein Brief von der Bank hier, ein Formular von der Stadt da, „manche Formulare versteht man selbst als Deutscher kaum.“ Sie versucht so zu helfen, dass die Flüchtlinge eine unmittelbare Wirkung spüren.

Man müsse sich immer wieder in Erinnerung rufen, dass diese Menschen hier alleine seien. Der Verlust der Heimat sei das schlimmste. „Das sind keine Abenteurer. Sie haben einen Grund. Und dann sind sie hier allein und haben keine nachbarschaftlichen und familiären Systeme“, betont Müller. Sie möchte den Flüchtlingen helfen, in Deutschland heimisch zu werden.

Dennoch sei es wichtig, Grenzen zu setzen. „Die Mutter ist die Mutter. Wenn sie ihr Kind nicht in die Bastelgruppe schicken möchte, sind mir die Hände gebunden“, sagt Müller. Bei einer solchen Aktion brauche es viel Geduld.

An einem Tag sei die Gruppe übervoll, an einem anderen kommen nur eine Handvoll. „Wenn jemand aufgibt, weil nur zwei Kinder kommen, dann bestraft man diese treuen Kinder. Wenn nur zwei kommen, dann tue ich eben denen etwas Gutes“, findet Müller.

Ihre Motivation sind die Kinder. Sie seien begeistert vom Malen und Basteln und hätten richtig Spaß. „Jemand, der im Krieg aufgewachsen ist, der sagt nicht: Hier ist ein Buntstift. Mal was Schönes.“ Bei vielen Familien gebe es aber einen fruchtbaren Boden und es brauche nur ein bisschen Hilfe.

Ihr schönstes Erlebnis hat Müller noch genau vor Augen. Ihre Fäuste ballen sich bei der Erinnerung daran: „Da war dieser Junge in meiner Bastelgruppe, der hat sich so unglaublich daneben benommen, dass ich ihn rausgeworfen habe.“ Doch der Junge wollte wiederkommen. „Ich war so wütend, ich wollte das nicht“, gibt sie zu. Aber das Kind kam mit einem „wundervoll verzierten Entschuldigungsbrief wieder“.

Inzwischen kümmert sie sich auch um einen afghanischen Vater, der einmal die Woche zu ihr nach Hause kommt, um Deutsch zu lernen. „Er war nie in der Schule. Er konnte nicht lesen und nicht schreiben“, sagt sie. Jetzt habe er eine gute Arbeitsstelle.

Das kongolesische Mädchen hat es inzwischen aus dem Asylbewerberheim geschafft und ist mit ihrer Familie nach Hessen gezogen. „Ich wünsche mir, dass alle ein bisschen aufeinander zugehen. Auf der Straße einfach mal einander anlächeln. Am Fahrkartenautomat mal fragen, ob jemand Hilfe braucht. Ein Flüchtlingskind, das im selben Training ist, wie das eigene, einfach mal zum Training mitnehmen. Wenn wir alle die Augen offen halten, dann können wir viele kleine Heldentaten vollbringen.“

Die offene Mal- und Bastelgruppe trifft sich alle zwei Wochen um 15.15 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche. Der nächste Termin ist am Samstag, 9. Januar, 2016.