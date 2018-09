Mamas, Papas und die Kleinen genießen buntes Programm

Pünktlich zum Herbstbeginn präsentiert das Familienzentrum minimaxi bei den Eltern-Kind-Treffs viele neue Angebote. Auf dem Programm stehen Vorträge und Filme zum Thema Erziehung und Nachhaltigkeit.

Jede Woche startet im Familienzentrum mit dem internationalen Frauenfrühstück, das montags um 9 Uhr beginnt. Frauen aus allen Nationen sind zum Frühstück mit interessantem Austausch, während die Kinder im Familienraum spielen können.

Ebenfalls Montags (von 16 bis 18 Uhr) treffen sich Mamas und Papas zum Kleinkindtreff „Working moms & kids“, um nach der Elternzeit und dem Wiedereinstieg ins Berufsleben beziehungsweise in die Kita noch soziale Kontakte zu knüpfen und einfach Raum zum Durchschnaufen sowie Spielen und Toben zu finden.

Dienstags von 9 bis 12 Uhr lädt das minimaxi-Café mit Brezeln, Semmeln, Kaffee oder Tee zum Verweilen und Austauschen ein. Gleichzeitig findet in Zusammenarbeit mit dem Helferkreis „Offene Türen“ das Sprachen-Café statt.

Der Kleinkindtreff „Die Schlumpfis“ für Eltern mit Kindern zwischen zwei und drei Jahren (auch gerne mit größeren und kleineren Geschwisterkindern) trifft sich dienstags von 15 bis 18 Uhr im Familienraum, um zu spielen und sich besser kennen zu lernen. Neu gestartet ist auch der Säuglingstreff „Die Milchmäuse“.

Der Mittwochnachmittag ist der minimaxi-Café-Nachmittag. Ab 14.30 Uhr öffnet das Familiencafé seine Türen und bietet Kaffee und Kuchen an. Etwa alle 14 Tage findet ab 15 Uhr auch ein pädagogisches Angebot für Kinder ab etwa zwei Jahren bis ins Grundschulalter hinein statt. Dann wird unter Anleitung gebastelt, gebacken und gemalt, heißt es in der Vorschau von minimaxi.

Gemeinsam gesungen wird im Kleinkindtreff „Die Singmäuse“ am donnerstags von 10 bis 12 Uhr.

Mit Babyzeichensprache (Lieder und Fingerspiele) startet und endet der Eltern-Kind-Treff „Die kleinen Zappelfinger“ (freitags von 10 bis 12 Uhr). Der Einstieg in die Eltern- und Babygruppe ist jederzeit möglich.

Das Wochenende läutet am Freitagnachmittag ab 15 Uhr der Kleinkind- und Schulkindtreff „Die Erdenkinder“ ein. Dieser Treff spricht Eltern mit Kindern vom Kleinkind- bis ins Grundschulalter an. Es wird gebastelt und gespielt.

Einmal im Monat am Sonntag nicht kochen zu müssen und dafür ein Frühstücksbüfett für die ganze Familie im minimaxi genießen zu können, während die Kinder spielen, ist im minimaxi ebenfalls möglich – allerdings nur mit Anmeldung unter 08382 / 273 26 81.

Wie schmeckt die Welt? Um diese Frage beantworten zu können, lädt das minimaxi einmal im Monat zu einer kulinarischen Reise ein. Gemeinsam wird eine landestypische Speise unter Anleitung gekocht. Dabei können Teilnehmer in die besondere Esskultur des Landes sowie in die Geschichte und Tradition eintauchen. Infos und Anmeldung unter Telefon 08382 / 273 26 81.

Im Oktober findet am Montagabend wieder eine dreiteilige Vortrags- und Gesprächsreihe für Eltern zum Thema „Erziehung“ mit dem familylab.de-Seminarleiter Heiko Finn im minimaxi statt. Start ist der 15. Oktober mit dem Thema „Grenzen setzen ohne zu verletzen“. Am 22.10.18 wird der Film „Erziehen mit Herz und Hirn“ mit Jesper Juul und Gerald Hüther gezeigt mit einer anschließenden Gesprächsrunde. Den Abschluss dieser Reihe macht am 29. Oktober das Thema „Gehorsam oder verantwortlich? Wie hätten wir unsere Kinder gerne? Jede Veranstaltung startet um 19.30 Uhr. Um eine Anmeldung per E-Mail an Heiko.finn@familylab.de wird gebeten.

Für Väter und interessierte Männer findet im November mit einer ebenfalls dreiteiligen Reihe eine Mischung aus Vortrag, Workshop und Gespräch zum Thema „Mann und Vater sein“ statt. Die herausfordernden und vielleicht auch als schmerzvoll erlebten Themen der Männerrollen als Vater, Partner und ggf. auch als Ernährer sollen beleuchtet werden und Wege zu einer gelasseneren Haltung erarbeitet werden. Termine: 5., 19. und 26. November, jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr. Anmeldung erforderlich per E-Mail an Heiko.finn@familylab.de, 30 Euro Kostenbeitrag für drei Abende.

In Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten lädt das Familienzentrum zu zwei Kochkursen mit Kindern bis drei Jahren ein. Am 12. Oktober startet der zweiteilige Workshop „Kochen für mutige Piraten“ von 15 bis 16.30 Uhr. Der zweite Teil findet am 19.10.18, ebenfalls von 15 bis 16.30 Uhr statt.

Am 16. November heißt es „Endlich! Kochen und Essen mit Papa!“ Wie gelingt der Übergang vom Brei hin zur Familienkost? Was und wie viel braucht das Kind wirklich und was darf es schon essen? Viele Informationen aber auch praktische Anregungen zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung des Kindes. Von 15 bis 17 Uhr. Anmeldung per E-Mail an info@ minimaxi-lindau.de oder unter Telefon 08382 / 36 90. Beide Kurse sind kostenfrei.

Zum Kino im minimaxi lädt das Familienzentrum zum Thema Nachhaltigkeit herzlich ein. Am 10. Oktober dreht sich der Film um die Gen-Technik in unserer Nahrung. Am 23. Oktober wird eine Dokumentation über die Ausbeutung unserer Erde gezeigt. Beginn jeweils um 20 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.