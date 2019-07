Maislabyrinth öffnet die Pforten

Auch in diesem Sommer können wieder die Maislabyrinthe in Lindau und Kressbronn besucht werden. Am Freitag, 19. Juli, öffnet es am Hammerhof zum vierten Mal seine Pforten und bleibt bis Sonntag, 6. Oktober, geöffnet.

Ab Ende dieser Woche ist es also möglich, durch das mehr als ein Hektar große Maisfeld auf knapp eineinhalb Kilometern Wegstrecke herumzuirren. In Kressbronn hat das Maislabyrinth Nitzenweiler schon seit Samstag, 13. Juli, geöffnet.

Im Maislabyrinth am Hammerhof gibt es laut Pressemitteilung des Hammerhofs ein Suchspiel mit sechs Stempelstationen, die man alle finden und auf ein Blatt stempeln muss, um eine Belohnung zu bekommen. Vor dem Labyrinth selbst gibt es einen Spielplatz und eine Hüpfburg für Kinder. Auch für Bewirtung ist gesorgt.

Wie ein Maislabyrinth entsteht, mag für viele Leute rätselhaft erscheinen. Roland Mayer vom Hammerhof erklärt, wie das Maislabyrinth angelegt wird: „Zuerst säen wir auf dem ganzen Feld Mais aus. Dann warten wir, bis der Mais ungefähr zehn bis fünfzehn Zentimeter hoch ist. In der Zwischenzeit haben wir eine Skizze angelegt und dann auf dem Feld die Wege abgesteckt. Anschließend ziehen wir die Pflanzen innerhalb der Markierungen raus und legen auf den Wegen Holzhackschnitzel aus, damit die Wege gut begehbar sind.“ Das Maislabyrinth am Hammerhof hat kein besonderes Motiv, sondern führt kreuz und quer durch das Maisfeld. Der Hammerhof ist mit dem Stadtbus (Haltestelle „Hasenbank“) gut erreichbar. Das Maislabyrinth liegt an der Kemptener Straße 105 und ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, letzter Einlass ab 17 Uhr. Kinder zahlen 3,50 Euro, Jugendliche ab 16 und Erwachsene 4,50 Euro, Familien mit zwei Erwachsenen und maximal drei Kindern zahlen 14 Euro. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es 50 Cent Vergünstigung pro Person. Kinder bis drei Jahre haben freien Eintritt.