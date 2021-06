Mahnwache setzt Zeichen gegen den Antisemitismus

Um der Aussage „Nie wieder“, die auf Gedenkveranstaltungen regelmäßig zu hören ist, konkretes Handeln folgen zu lassen, haben sich am vergangenen Samstag zwischen 10 und13 Uhr trotz hoher Temperaturen etwa 50 Menschen auf dem Bismarckplatz in Lindau getroffen und setzten mit einer Mahnwache und einem Marsch des Lebens ein öffentlich sichtbares und hörbares Zeichen gegen den Antisemitismus und die Feindlichkeit gegenüber dem Staat Israel.

Während der Mahnwache wurden zunächst 63 antisemitische Vorfälle verlesen, die laut der Chronik der Amadeu-Antonio-Stiftung im Zeitraum vom 1. Mai bis 5. Juni 2021 in Deutschland stattgefunden hatten. Das Spektrum dieser Vorfälle erstreckt sich von antisemitischen Schmierereien und Vandalismus an jüdischen sowie öffentlichen und privaten Gebäuden, Gedenktafeln, jüdischen Friedhöfen und Stolpersteinen über das Verbrennen israelischer Flaggen bis hin zu Brandanschlägen auf Synagogen und öffentliche Gebäude, wie die Veranstalter der Mahnwache in einer Pressemitteilung schreiben.

Diese antisemitischen Vorfälle, in so geballter Form und quasi in „Zeitraffer“ zu hören, löste tiefe Betroffenheit bei vielen Teilnehmern aus, wegen der inhaltlichen Nähe zu den Ausgrenzungen und Anfeindungen der deutschen jüdischen Bevölkerung Anfang der 1930’er Jahre.

Leo Hiemer, Historiker und Filmemacher aus Kaufbeuren, wies in seiner Ansprache auf die Ausstellung „VerVolkt“ hin, die vom 16. Mai 2021 bis 23. Januar 2022 im Stadtmuseum Memmingen zu sehen ist. Der Blick in den Kalender der Ausstellung zeigt eine bunte Mischung aus Vorträgen, Stadtführungen, Lesungen, Konzerten, Theater- und Filmvorführungen - alles zum Thema „Antisemitismus“ - einem Phänomen, das nie wirklich weg war und seit den 1990’er Jahren im idyllischen Allgäu wieder verstärkt auftritt. Dieses Projekt ist ein Indiz für eine lebendige Erinnerungskultur der Stadt Memmingen, der bewusst ist, dass „die Vergangenheit nicht vergangen ist, sie ist gegenwärtig und droht uns einzuholen.“

Die Veranstaltung endete mit einer Deklaration gegen jede Form von Antisemitismus und Israelhass.