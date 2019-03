„Magische Zahl“ von 50 goldenen Sportabzeichen

Die Verkündung des Sportlers des Jahres ist der Höhepunkt jeder Sportlerehrung und wird immer spannend und geheimnisvoll gehalten. Ada Pfleghard war völlig ahnungslos: Ihr Sohn hatte nur unter einem Vorwand zur Veranstaltung mitgenommen hatte.

In Häppchen stelle OB Gerhard Ecker sie vor. Verriet, dass 50 eine wichtige Zahl für sie sei, und der TV Reutin seit über 60 Jahren ihre sportliche Heimat ist, wo sie erst Turnerin, dann Leichtathletin war. „Unsere Sportlerin des Jahres hat keinen Weltmeistertitel geholt, sich aber kontinuierlich um ihren Verein verdient gemacht“, erklärte Ecker. 1963 habe sie mit 22 Jahren ihre erste Sportabzeichen-Prüfung abgelegt. Diese Prüfungen wurden zu ihrer Passion, die sie nur durch die Geburt ihrer vier Kinder jeweils aussetze.

Spätestens jetzt war es Ada Pfleghard klar, dass sie gemeint war. Sie hielt sich an Ingrid Tauscher fest, der Frauenwartin des TV Reutin, dessen Ehrenmitglied sie ist. Als Ecker sagt: „2018 hat sie es geschafft: Das 50. Sportabzeichen in Gold wurde ihr verliehen. Und damit gehört unsere Sportlerin des Jahres zu den wenigen Frauen in Bayern und ist die einzige im Landkreis Lindau, die diese magische Zahl je erreicht hat“, stand sie beherzt auf und marschierte ihm entgegen. Bevor Ecker ihr die Medaille um den Hals legte und ihr dankte, erklärte er: „Wir gehen mit Ihrer Auszeichnung, liebe Frau Pfleghard, in eine neue Richtung. Wir ehren Sie neben ihren sportlichen Erfolgen auch für ihr Engagement für den Sport.“ Ada Pfleghard, heute Ehrenmitglied des TV Reutin, war Abteilungsleiterin beim Kinderturnen, beim Geräteturnen und beim Frauenturnen. Mehr als zwanzig Jahre lang war sie Sportabzeichenprüferin. Bis heute ist sie Ansprechpartnerin, Helferin und Stütze des Vereins, vor allem für die Senioren.

„Ich freue mich sehr über diese große Anerkennung“, sagte sie und versicherte lachend „Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Meinem Sohn muss ich nachher noch die Leviten lesen.“