Magische Klangräume eröffnen neues Hörerleben

Das Wort „magisch“ trifft die Atmosphäre am Donnerstag im Stadttheater. Dort gastierten der Klezmer-Klarinettist David Orlowsky und das Schweizer Kammerorchester Chaarts mit Werken von Sergej Prokofiew, Felix Mendelssohn Bartholdy, Betty Olivero sowie eigenen Kompositionen. „Jüdische Lieder und Tänze“ titelte dieser ausverkaufte Abend, dessen Frische und außerordentlichen Melodienreichtum die Besucher mit großem Applaus goutierten.

Eine schöne, gespannte und erwartungsvolle Atmosphäre war im Saal während des Konzerts zu spüren. Schon Prokofiews „Ouvertüre über hebräische Themen“ forderte zu ersten Bravorufen heraus. Was noch traditionell klezmerisch begann, wandelte sich im aufgeführten „Un poco allegro“ für Klarinette und Streicher schnell hin zu neuen orchestralen Klängen.

Gefühlvolle und sinnliche Momente

Melodisches, das dem Orchester viel Raum gab, um im Wechsel damit Orlowskys Klarinette in weichem lyrischem Gesang Ausdruck zu verleihen. Geradezu beschwörerisch und lautmalerisch, das sich in höchste Tonlagen versteigt. Orlowsky dehnt und weitet den Klezmer, während die Streicher zart im Hintergrund bleiben. Beides zusammen gebiert gefühlvolle, sinnliche Momente. Es sind keine Tänze im Sinne jüdischer Volksmusik, die dieses neuartige Hörerleben ausmachen. Es ist der sinfonische Charakter, den Prokofiew 1919 in den Mittelpunkt rückte, als er in New York das jüdische Ensemble Zimro traf. Die sechs Absolventen des St. Petersburger Konservatoriums hätten ihn um eine Ouvertüre für sechs Instrumente gebeten. Ein Wunsch, den er erst widerwillig erfüllte, dann aber wurde er vom Zauber der Musik gefangen genommen.

Eine andere Version besagt, dass es Prokofiew selbst war, der dem Ensemble, dessen hebräischer Name „Gesang“ bedeutet, nach einem erfolgreichen Konzert in der Carnegie Hall anbot, ein jüdisches Stück für sie zu schreiben. Es ist das Liedhafte als die gesungene Stimme des Menschen, das Orlowskys Klarinettenspiel ausmacht und wovon sich der Zuhörer getragen fühlt. Beflügelt beim Erklingen von filigranen, beinahe zerbrechlich anmutenden Phrasen in Mendelssohns Andante aus der für Klarinette und Streicher bearbeiteten Es-Dur-Sonate.

„Alles ist neu, fremd und doch so ansprechend, so befreundet, man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben“, beschrieb Fanny Mendelssohn ihren Eindruck von Bruder Felix früh komponiertem Streicher-Oktett in Es-Dur, op. 20. „Man möchte selbst einen Besenstiel zur Hand nehmen, der luftigen Schar besser zu folgen“, ereiferte sie sich und trifft damit exakt das Erleben, wenn das Chaarts-Ensemble zum berühmten Allegro moderato ma con fuoco anhebt. Betörend ist die Frische und Leichtigkeit, die Transparenz ihrer zupackenden Interpretation, die in keinem Moment den Boden unter den Füßen verliert. Äußerste Beweglichkeit demonstrieren sie in den Tempowechseln und begeistern mit feurigen Dialogen zwischen erster Geigenstimme und den beiden Celli. Den Zuhörer umfängt ein pausenloses Schwingen und Tirilieren in den Pianos und Fortes, die sich in immer neuen Variationen, einer ungeheuren Virtuosität und Klangdichte entfalten, gemäß Mendelssohn in genauer Einhaltung und Betonung.

Orlowskys Klarinette singt und tanzt

Dieses Ausloten auf einer Ebene mit emotionaler Tiefe fand bei Orlowsky in „Prayer“ aus Ernest Blochs „From Jewish Life“ großen Widerhall. Die 1925 in Cleveland entstandene Suite baut sich aus langsamen, weiten Streicherbögen auf, denen eine gewisse Traurigkeit innewohnt. Sobald Orlowsky, nunmehr mit einer Bassklarinette, die Bühne betritt, keimt Hoffnung in dem klezmerischen Gebetsgesang auf. Seine intonierte Langsamkeit kommt einer Gratwanderung gleich, die er anschließend in den „Sechs Jüdischen Liedern und Tänzen“ von Betty Olivero weiter ausreizt in Titeln wie „Nigun“ oder „Freylekh“. Schrammelig und schräg, verzerrt und schrill klingen die Rhythmen, die bis zur Anschlaggrenze reichen. Eine enorme gehaltene Anspannung treibt flirrende Höhenflüge auf die Spitze. Klezmerstücke nach Ansage stünden zum Schluss auf dem Programm, wandte Orlowsky sich an das Publikum, um vorangegangene Bravourstücke zu entladen. Mit „Megahits“ aus den 1920er Jahren und eigenen Kompositionen, die in ihrer freudigen und schwungvollen Eleganz diesen beeindruckenden Konzertabend ausklingen ließen.