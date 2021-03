Ein 51-jähriger Mann hat der Polizei am Montagabend gegen 22 Uhr mitgeteilt, dass zwei mit Kapuzen verhüllte junge Männer tote Fische auf seinen Balkon und an die Hauswand seiner Wohnung in der Schulstraße geworfen haben. Bei Eintreffen der Polizei konnte noch ein Fisch auf dem Balkon festgestellt werden. Die Hintergründe für diesen ungewöhnlichen Vorgang sind noch unbekannt. Die Polizei ermittelt laut Bericht in alle Richtungen.