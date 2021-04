Männer stehlen Jacken aus Bekleidungsgeschäft

Zwei bisher unbekannte Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren haben am Donnerstag gegen 17.15 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Cramergasse in Lindau betreten. Sie ließen sich laut Polizeibericht diverse hochwertige Bekleidungsstücke zeigen, unter anderem auch zwei Jacken der Marke Lacoste. Eine Jacke musste extra aus dem Schaufenster genommen werden. Als beide Männer die Jacken angezogen hatten, rannten sie aus dem Geschäft in Richtung Maximilianstraße davon. Beide Männer sprachen sehr gut deutsch und waren vermutlich nordafrikanischer Herkunft. Der Schaden durch den Diebstahl beläuft sich auf 370 Euro.