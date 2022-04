Mädchen beim Diebstahl erwischt

Ein Ladendetektiv hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in einem Lebensmittelmarkt im Lindaupark zwei Ladendiebinnen bei einem Ladendiebstahl erwischt. Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren versorgten sich laut Polizeibericht im Geschäft mit Kosmetika im Wert von fast 190 Euro und steckten die Sachen in einen mitgeführten Rucksack. An der Kasse zahlten sie nur einige Kleinigkeiten. Nach Verlassen des Kassenbereiches wurden sie durch den Ladendetektiv angesprochen. Danach wurde die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen beide Jugendliche mit zur Dienststelle und übergaben sie nach der Anzeigenaufnahme an ihre Eltern.