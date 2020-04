Mader: „Jugendliche haben in der Kapelle ein Zuhause“

Bei der Generalversammlung des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) im Kreis Lindau, die vor der Corona-Krise stattfand, stand neben den Wahlen das diesjährige Bezirksmusikfest im Mittelpunkt. Inzwischen ist klar, dass es nicht stattfinden kann.

Die Wahlen bei der Generalversammlung des ASM-Bezirk 7 Lindau haben geringe Veränderungen gebracht. Bezirksjugendleiterin Silke Stohr und ihr Stellvertreter Stefan Hilger haben aus privaten Gründen ihr Amt zur Verfügung gestellt. Da für sie kein Ersatz gefunden werden konnte, betreut der stellvertretende Bezirksdirigent Martin Ess für ein Jahr die beiden Posten mit. Gewählt wurden außerdem die sechs Delegierten für die Bundesversammlung sowie ihre Stellvertreter.

Wie umfangreich das Amt des Bezirksleiters ist, wurde beim Tätigkeitsbericht von Helmut Münzel deutlich. Er hat 22 Konzerte der Musikkapellen besucht und auf weiteren 23 Veranstaltungen unterschiedlichster Art den ASM-Bezirk 7 vertreten. Freude bereitet ihm immer die Ehrung verdienter Musiker und die Auszeichnung von Jungmusikern. Martin Ess, stellvertretender Bezirksdirigent, dankte der Musikkapelle Scheidegg für die gut organisierten Wertungsspiele und die Marschmusikwertung 2019. Stefan Spieler, Vorstand des Musikvereins Scheidegg, hielt, immer noch begeistert, Rückblick auf die „supertolle“ Veranstaltung.

In diesem Jahr sollte das Bezirksmusikfest in Röthenbach stattfinden, was Bürgermeister Stephan Höß stolz machte. Walter Hartmann, Vorstand der Musikkapelle Röthenbach, gab eine Vorschau. Doch inzwischen sind die Planungen hinfällig, denn auch das Bezirksmusikfest muss wegen der Corona-Krise ausfallen.

Hartmann bedauerte aber grundsätzlich, dass sich nur sechs der 30 Ortskapellen aus dem Bezirk bei den Wertungsspielen beteiligen wollten, für den Marschmusikbereich sei überhaupt keine Anmeldung eingegangen. Das bedauerte Centa Theobald, stellvertretende Präsidentin des ASM, ebenfalls, in künftigen Jahren soll das wieder anders werden. 2021 richtet der Musikverein Oberreitnau das Bezirksmusikfest aus.

Theobald will sich für die Jugend einsetzen: „Wir reden von der Zukunft, dazu brauchen wir die Jugend.“ Zudem machte sie klar, dass all die Leistungen ohne das enorme ehrenamtliche Engagement der Musikanten in den 17 Bezirken des ASM nicht möglich wären. Bezirksdirigent Ess gab Informationen zur Weiterbildung im Bezirk 7, über das Neueste vom Verband, zur Dirigententagung und zur Homepage des Bezirks.

„Im abgelaufenen Jahr wurde ein Überschuss von gut 1000 Euro erwirtschaftet“, gab Schatzmeister Alfred Kollmuss schließlich bekannt. Die größte Einnahme war der Zuschuss des Landkreises Lindau, größter Ausgabenposten waren die Bläserkurse von Kindern und Jugendlichen. Kollmuss wurde, wie der gesamte Vorstand, einstimmig entlastet.

Der Landkreis Lindau beweise seine Hochachtung vor den Leistungen der Musikkapellen durch die große finanzielle Unterstützung, die vor allem die Musikschule Lindau, sowie die Sing- und Musikschulen Lindenberg und Westallgäu erhielten, bemerkte die stellvertretende Landrätin Margret Mader. Für sie persönlich sei Musik als solche wichtig. Und: „Jugendliche haben in der Kapelle ein Zuhause. Die Eltern wissen sie gut aufgehoben.“

Der Landtagsabgeordnete Leopold Herz (Freie Wähler) meinte: „Durch immer mehr ausufernde Bürokratie und Auflagen wird es immer schwieriger, Kapellen oder Vereine zu finden, die ein großes Fest veranstalten wollen.“ Er würdigte die Arbeit der Vorstandsmitglieder, insbesondere des Bezirksleiters Helmut Münzel. Dieser dankte dem bisherigen stellvertretenden Bezirksjugendleiter Stefan Hilter, der neun Jahre die D1- und D2-Leistungsprüfungen abgenommen hat und „einen besonderen Draht zur musikalischen Jugend hatte“. Die Leistungskurse wird er weiterhin unterstützen.