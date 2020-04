Kinder verbringen aufgrund der Corona-Pandemie momentan viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden – und sind natürlich auch mehr damit beschäftigt, Medien zu konsumieren. Die Lindauer Erziehungsberaterin Chris Wilhelm von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung der katholischen Jugendfürsroge (KJF) rät Eltern: „Machen Sie sich kein schlechtes Gewissen!“

Die KJF-Erziehungsberaterin berät Eltern derzeit telefonisch und auch online und berichtet in einer Pressemitteilung, dass viele Mütter und Väter die Mediennutzung ansprechen und nach dem richtigen Maß fragen. „Wir befinden uns derzeit in einer komplett neuen Situation“, sagt Chris Wilhelm dazu. Der Zeitrahmen, den Eltern im Moment mit eigener Kinderbetreuung überbrücken, sei ein ganz anderer als im bisherigen Alltag. „Alle Eltern müssen jetzt einfach schauen, wie sie alles am Laufen halten und verschiedene Dinge unter einen Hut bekommen.“ Darum ist es aus Sicht der Erziehungsberaterin klar, dass den Kindern jetzt mehr Zeit vor dem Fernseher, am Tablet oder Handy zugestanden wird.

Wichtig dabei: „Eltern sollten ganz deutlich sagen, dass aktuell eine Ausnahmesituation herrscht und es deswegen in Ordnung ist, dass andere Regeln gelten. Es geht jetzt darum, dass die Familie miteinander gut durch diese schwierige Zeit kommt“, betont die Erziehungsberaterin. „Ich erlebe in meinen Beratungen derzeit, dass viele Eltern überlastet sind, wenn sie zum Beispiel selbst von zu Hause aus arbeiten und parallel dazu ein oder zwei Schulkinder in der Heimbeschulung und vielleicht noch ein Kindergartenkind zu betreuen haben.“

Kochen dabei die eigenen Emotionen hoch, empfiehlt Chris Wilhelm Müttern und Vätern dringend: „Bevor Sie ausrasten und die Kontrolle über Ihr Handeln verlieren, setzen Sie Ihr Kind lieber für eine begrenzte Zeit vor einen Film.“ Das sei absolut okay. Schließlich fallen ja, so die Erziehungsberaterin, im Moment viele andere Beschäftigungsoptionen aus – etwa das Spielen mit Nachbarskindern. Und dass jetzt plötzlich alle Kinder lernen, sich längere Zeit allein in ein selbstständiges Spiel zu vertiefen, sei unrealistisch.

Die Erziehungsberaterin gibt zu, dass es für Familien nicht einfach werden wird, dieses veränderte Verhalten in der Mediennutzung nach der Corona-Zeit wieder rückgängig zu machen. „Aber darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist.“