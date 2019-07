Mütter und Töchter flechten Haarkränze, Bögen und Blumenschmuck

Ingrid Ruf nimmt an Maysaa genau Maß, damit der Haarkranz auch richtig sitzt und genug Blumenschmuck aufweist. Zum traditionellen Kranzen haben sich wieder Kinder mit ihren Müttern an der Schule Hoyren eingefunden. Damit schöne Haarkränze, Bögen und Blumenschmuck an den Kinderfestfahnen prangen können, haben neben privaten Spendern auch die Gärtnereien Meßmer und Sagawe sowie Svens Blumenladen reichlich Blüten und Grün für den traditionellen Kinderfestschmuck gestiftet. Eifrig sind auch Mütter und Kinder aus Flüchtlingsfamilien dabei. Für die ist das Kinderfest noch etwas ganz Neues, wird aber auch ihnen garantiert gefallen. Foto: Christian Flemming