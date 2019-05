Münchener Bach-Chor und Bach-Orchester geben Konzert im Münster

Das Münchener Bach-Orchester und der Münchener Bach-Chor geben am Freitag, 10. Mai, im Münster Unserer Lieben Frau in Lindau ein gemeinsames Konzert. Beginn ist um 19 Uhr. Natürlich kommen Bach-Werke zur Aufführung: Unter der Leitung von Hansjörg Albrecht werden Präludium und Fuge C-Dur, BWV 545, für Orgel, die Motette „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“, BWV 226, die Orchestersuite Nr. 1 C-Dur, BWV 1068, die Motette „Jesu, meine Freude“, BWV 227, das Konzert D-Dur für Orchester nach BWV 42 und 249 sowie die Motette „Singet dem Herrn, BWV 225, aufgeführt. Die beiden Ensembles sind gerade von einer Italien-Tour zurück und touren nun durch Bayern, um den Pfaden von und zu Bachs Musik nachzuspüren, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Karten gibt es unter Telefon 0171 / 875 52 37, per E-Mail an info@arte-musica-poetica.de sowie bei angeschlossenen Vorverkaufsstellen. Foto: Johannes Rodach