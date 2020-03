Mögliche Unfallflucht auf B31

Am Samstagabend kam es auf der B31 zu einem Unfall mit möglicher Fahrerflucht. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, fuhren gegen 19.20 Uhr zwei Autos auf der B31 in Richtung Friedrichshafen hinter einem Lastwagen. Der hintere Wagen setzte, nachdem kein Gegenverkehr erkennbar war, zum Überholen an. Als er schon auf der Gegenfahrbahn war, zog der vordere Wagen ebenfalls nach links, um den Lastwagen zu überholen. Der hintere Fahrer musste sein Fahrzeug so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über selbiges verlor, sich drehte und gegen die Leitplanke stieß. Das vordere Auto entfernt sich daraufhin, wobei laut Polizei schwer einzuschätzen ist, ob er den Unfall mitbekommen hat. Der geschädigte Wagen war nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Lindau bittet um Hinweise auf den unbekannten Wagen.

