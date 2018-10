Mäxchen und Moritz sind die Lieblinge im Tierheim

„Mäxchen und Moritz“ sind zwei schneeweiße Kater, die Aufgrund einer Allergie im September abgegeben wurden. Die beiden Brüder sind 2009 geboren, vom Charakter her ruhige Tiere und wurden als Wohnungskatzen gehalten, die Zugang zum Balkon hatten. Im Tierheim sind sie zurzeit die Lieblinge und haben dort auch Freigang, was sie genießen. Sie sind sehr gut im Futter und das Laufen und neugierige Entdecken tut ihnen sichtlich gut. Das Brüderpaar mag Wasser und die Badewanne und die beiden lassen sich sehr gerne kämmen und verwöhnen. Kinder sind sie keine gewöhnt. Wie alle Katzen im Tierheim sind sie kastriert, tätowiert und geimpft. Interessenten für „Mäxchen und Moritz“, die nur gemeinsam vermittelt werden, können sich mit dem Lindauer Tierheim unter Telefon 08382/72365 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es unter www.tierheim-lindau.de Foto: Erika Nerb