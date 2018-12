Mädchen sind heiß aufs Eis

Vergangenen Samstag hatten die EV Lindau Islanders zum ersten Girls on Ice-Day in die Eissportarena Lindau eingeladen. Rund 20 Mädchen im Alter zwischen drei und acht Jahren konnten an diesem Tag ihre Eislaufkünste unter professioneller Anleitung unter Beweis stellen. Das teilen die EVL-Verantwortlichen mit.

Nach der Anmeldung wurden die Mädchen von EVL-Headcoach Niels Garbe, Spielern der ersten Mannschaft sowie von zahlreichen Spielerinnen der Damenmannschaft in Empfang genommen und aufs Eis geführt. Neben der erwachsenen Spielerinnen haben auch einige der Young Islanders-Mädels in voller Eishockeymontur den Mädchen gezeigt, dass der Eishockeysport nicht nur für Jungs interessant ist und Spaß machen kann.

Ausgerüstet mit Leihschlittschuhen, Helm und Handschuhen wurden die jungen Teilnehmerinnen – auf der Grundlage des mehrstufigen Lern2Skate-Programms, das der EV Lindau in diesem Jahr neu ins Leben gerufen hat – bei ihren ersten Schritten auf dem Eis begleitet und durften bei diversen Spielen ihr Können unter Beweis stellen.

Nach rund einer dreiviertel Stunde Eiszeit wurden unter den Teilnehmerinnen zwei Fanschals und ein aktuelles Trikot mit den Unterschriften der ersten Mannschaft verlost. Wer noch nicht genug hatte, konnte seine Laufkünste beim anschließenden Publikumslauf weiter festigen oder sich bei kostenlosem Tee im Eisstüble erholen.

„Im Großen und Ganzen war es ein kleiner aber sehr feiner erster Girls on Ice-Day“, sagte Gernot Mitterhumer, Nachwuchsleiter der EV Lindau Islanders nach der Premiereveranstaltung. „Allen Teilnehmerinnen hat es sichtlich Spaß gemacht. Nächste Saison wird es auf jeden Fall eine Fortsetzung geben.“