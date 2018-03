LZ zeigt Film über Syrien-Helfer Adnan Wahhoud

Die Lindauer Zeitung wird dem in Lindau lebenden Syrer Adnan Wahhoud und seine Lindauhilfe für Syrien am Donnerstag, 1. März, ausführlich vorstellen. Ab 18 Uhr wird im Lindauer Kino ein Film über Wahhoud zu sehen sein, außerdem wird er selbst über seine jüngste Reise in das Kriegsgebiet berichten.

Den Auftakt macht am 1. März im Parktheater eine Dokumentation, die ein Filmteam des arabischen Fernsehsenders Al-Jazeera im vergangenen Jahr über Wahhouds Leben und seine Arbeit gedreht hat. Dabei geht es um die Zeit vor fast 50 Jahren, als Wahhoud nach Europa kam, sein Studium, die Zeit als Entwicklungsingenieur bei der Lindauer Dornier und seine Arbeit als Helfer in der Region zwischen Aleppo und Idlib. Gedreht wurde dabei auch an verschiedenen Schauplätzen in Lindau, unter anderem bei der Lindauer Zeitung und bei der Lindauer Dornier. Aber es gibt auch Filmaufnahmen aus den medizinischen Zentren im syrischen Kriegsgebiet, die Wahhoud mit Hilfe Lindauer Spender aufgebaut hat und betreibt. Nach dem Film wird Wahhoud selbst noch von seiner jüngsten Reise nach Syrien erzählen und Fragen beantworten.