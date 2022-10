Lindauer Zeitung zeigt Doku über Kilimandscharo-Besteigung im Kino - Karten zu gewinnen

Video-Journalist und Filmemacher Michael Scheyer aus Bodolz hat den Höhenbergsteiger Thomas Lämmle bei seiner Besteigung auf den Kilimandaschro mit der Kamera begleitet. Entstanden ist dabei der Dokumentarfilm „Wie man auf den Kilimandscharo steigt - mit und ohne Krücken“. Die LZ zeigt den Film am Donnerstag im Lindauer Kino – und verlost im Voraus Karten.

„Den Kilimandscharo besteigt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem Kopf“, sagt Thomas Lämmle. Und er muss es wissen. Schließlich hat er den Berg, als er ihn im Sommer 2021 nach einem schweren Unfall mit Krücken besteigt, zuvor schon über 62-mal erklommen. Michael Scheyer musste sich auf dem Weg nach oben allerdings nicht nur mit Akklimatisierung und dem richtigen Atmen auseinandersetzen.

Er hatte auch noch eine Kamera um den Hals hängen und 14 Akkus und zwei Ladestationen im Rucksack. Immer wenn es spannend wurde, schaltete er seine Kamera ein. Das Ergebnis kann man am Donnerstag, 27. Oktober, um 19 Uhr im Lindauer Kino anschauen. Die LZ verlost dafür drei mal zwei Karten.

Wer Karten gewinnen möchte, schreibt bis Mittwoch, 26. Oktober, 18 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Kilimandscharo“ an gewinnen@lindauer-zeitung.de. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet.