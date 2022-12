LZ veröffentlicht wieder Sternsinger-Fotos

Sternsinger aufgepasst: Die „Lindauer Zeitung“ möchte auch in diesem Jahr alle Sternsinger zeigen, die in Lindau und Umgebung für Kinder in Not und Elend sammeln. Die Gruppen können Fotos zur Veröffentlichung einsenden.

Seit Jahren veröffentlicht die LZ Bilder der Sternsinger aus Lindau und den Nachbargemeinden. Die Kinder ziehen von Haus zu Haus und sammeln für arme Kinder dieser Welt. Die LZ plant eine Sonderseite für die zweite Januarwoche. Berücksichtigen kann die Redaktion nur Bilder, die spätestens am Sonntag, 8. Januar, per E-Mail die Redaktion erreichen. Bilder, die später kommen, werden nicht gedruckt.

Sie können Sternsingerbilder an folgende Adresse mailen: redaktion@lindauer-zeitung.de