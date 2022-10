Verlosung: Kalender mit historischen Bildern zeigt altes Lindau

Der Lindauer Winfried Schlegel hat wieder sein Fotoarchiv geöffnet und für jeden Monat des kommenden Jahres historische Bilder aus Lindau ausgesucht. Entstanden ist ein außergewöhnlicher Kalender. Die Lindauer Zeitung verlost drei davon.

Winfried Schlegel hat viele davon und er hat sie über Jahre gesammelt: Bilder von historischen Gebäuden, alten Straßen und vielleicht schon längst vergessenen Ecken in der Stadt. In seinem Kalender erfährt man zum Beispiel, dass dort, wo heute die Spielbank steht, Kinder an einem schicken Pavillon einst eine Kugel Eis für zehn Pfennig kauften. 1999 fiel der mit dem Neubau der Seebrücke und dem Standortwechsel der Spielbank zum Opfer.

Viele Orte, die man so noch nicht gesehen hat

Winfried Schlegel zeigt mit seinen Bildern aber auch viele weitere Orte in der Stadt, wie man so noch nicht gesehen hat. Zu kaufen gibt es den Kalender in Lindauer Bücherläden.

Wer einen Kalender gewinnen möchte, schreibt bis Samstag, 15. Oktober, 10 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Kalender“ an gewinnen@lindauer-zeitung.de. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt.

Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis.