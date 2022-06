Lindauer Zeitung verlost zwei Tickets für besonderes Saunaritual

Die Rituale finden jeweils von 16 bis 22 Uhr am 24. und 25. Juni sowie am 1. und 2. Juli statt. Darüber hinaus ist der Aufbau der Hütte am 24. Juni ab 10 Uhr Teil der Erfahrung. Mehr Informationen gibt es unter www.schwitzhuetten.de. Wer Tickets für den 24. Juni gewinnen möchte, muss sich bis Donnerstagmittag, 12 Uhr melden per E-Mail an gewinnen@lindauer-zeitung.de. Stichwort: Therme

Die Kulturgeschichte des Saunierens kennt viele Facetten. „Das Jahrtausende alte Schwitzhütten-Ritual in der Tradition amerikanischer Ureinwohner sticht dabei ganz besonders hervor“, heißt es in einer Pressemitteilung der Therme Lindau. Ein solches Ritual findet bald in der Therme statt, die LZ verlost dafür zwei Tickets.

Die Therme Lindau fühle sich auch dieser archaischen Form des Saunierens verbunden. „Wir eröffnen unseren Besucherinnen und Besuchern daher die exklusive Möglichkeit, unter der Führung von Wolfgang Lamek, der Schwitzhütten seit mehr als 30 Jahren praktiziert, in diese ganz außergewöhnliche Selbsterfahrung einzutauchen.“

Das Schwitzhütten-Ritual beginnt schon vor der eigentlich Zeremonie mit dem Aufbau der Hütte auf dem Gelände der Therme Lindau. „In gemeinschaftlicher Arbeit entsteht aus Ästen, Weiden oder Zweigen das natürliche Gerüst. Im Zentrum wird dann eine Grube ausgehoben, in die später glühende Steine kommen, die in einem Feuer außerhalb der Hütte auf Temperatur gebracht werden“, heißt es in der Mitteilung.

Schwitzen in kompletter Dunkelheit

Dann wird die Konstruktion mit Decken dicht verschlossen, sodass beim eigentlichen Ritual in der Schwitzhütte komplette Dunkelheit herrscht: „Man sieht absolut nichts“, wird Wolfgang Lamek zitiert. Das steigere unter anderem die Wahrnehmungsfähigkeit der Sinne und die Empfindsamkeit für sich selbst. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Erfahrung und Führung des Wassergießers. Lameks Expertise darin umfasst laut Mitteilung inzwischen mehr als drei Jahrzehnte.

Beim Schwitzhüttenritual ist es komplett dunkel. (Foto: Therme)

„Das Schwitzhütten-Ritual, wie Lamek es praktiziert, geht auf das Wissen von Sun Bear zurück, einem indigenen Medizinmann vom Stamm der Anishinabe“, heißt es in einer Mitteilung der Therme. Es gliedert sich in vier definierte Runden mit einer Dauer von 30 bis 45 Minuten, allesamt unter der Leitung von Wolfang Lamek. Besondere Voraussetzungen – bis auf Volljährigkeit und Gesundheit – sind für eine Teilnahme nach seinem Bekunden nicht notwendig.

Das eigentliche Ritual beginnt jeweils um 16 Uhr, im Anschluss findet ein dazugehöriges gemeinsames Essen vor der Schwitzhütte statt. Gegen 22 Uhr endet die Zeremonie. Der Aufbau der Hütte beginnt am 24. Juni um 10 Uhr. Sie bleibt für alle folgende Rituale bestehen und wird nicht jeweils neu errichtet. Die Anzahlt der Teilnehmer ist pro Ritual auf maximal 16 begrenzt.