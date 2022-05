LZ verlost Karten für „Transatlantische Geschichten“ in Lindau

Karten zu 25 Euro, ermäßigt 21 Euro, gibt es außerdem an der Theaterkasse im Lindaupark, Restkarten eventuell an der Abendkasse sowie Online-Tickets unter www.zeughaus-lindau.de.

Wer Karten gewinnen möchte, muss sich bis Freitag, 6. Mai, 12 Uhr eine Mail schreiben an gewinnen@lindauer-zeitung.de, Betreff Zeughaus.

Der Schauspieler und Grimme-Preisträger August Zirner und der Kontrabassist Sven Faller bringen am Samstag, 7. Mai, um 20 Uhr ihre „Transatlantischen Geschichten“ auf die Bühne des Lindauer Zeughauses. Die Lindauer Zeitung verlost fünfmal zwei Karten.

August Zirner und Sven Faller verbindet ein wundersames Band biografischer Analogien. Während der junge Amerikaner August vor dem Vietnamkrieg nach Österreich flieht – das Land, das seine Eltern auf der Flucht vor den Nazis verlassen hatten – und dort eine große Karriere als Schauspieler beginnt, zieht es den jungen Deutschen, von der amerikanischen Kultur beseelt, nach New York, um sich dort einen Namen als Musiker zu machen. Der jüdische Verlobte seiner Großmutter hatte 1938 den gleichen Weg angetreten und kehrte erst über 30 Jahre später zurück, um sein Eheversprechen einzulösen. Diese und andere transatlantische Geschichten über den Mythos der deutschen Autobahn, einen deutschen Wandervogel in Hollywood und Reisen nach außen wie innen spinnen die beiden mit Humor und Tiefgang zu einem kurzweiligen Programm, heißt es in einer Ankündigung. Der spannende musikalische Dialog von Flöte und Kontrabass führt die Geschichten munter fort. Spielerisch beleben Zirner und Faller dabei die Jazzgeschichte von Gershwins „Summertime“ über Duke Ellington und Miles Davis zu Brubecks „Take Five“ auf kammermusikalische Art neu. Der Schauspieler und Grimme-Preisträger August Zirner ist einem breiten Publikum aus über 120 Kino- und Fernsehfilmen vertraut, unter anderem der Oscar-prämierte „Die Fälscher“.

Mit seinem melodischen Stil auf dem Kontrabass hat sich Sven Faller international einen Namen gemacht. Viele Jahre lebte und arbeitete er in New York und teilte in seiner beeindruckenden Karriere die Bühne mit namhaften Künstlern wie Konstantin Wecker, Pippo Pollina, Philip Catherine und Georg Ringsgwandl.