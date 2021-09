LZ Verlost Karten für Konzert von Harry Marte

Der Vorarlberger Country-Musiker Harry Marte spielt mit seiner Band am Freitag, 1. Oktober, im Lindauer Zeughaus. Die Lindauer Zeitung verlost dreimal zwei Karten für das Konzert.

„Er singt für die Außenseiter, Zweifel und Zuversicht, für und über die Liebe. Der Staub der Straße wurzelt in den Songs”, heißt es in der Ankündigung des Lindauer Kulturvereins. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Harry Marte singt in der Tradition von Woody Guthrie oder Johnny Cash, seine Lyrics, so die Ankündigung, sind poetisch und schnörkellos. „Das aktuelle Album Little Prayers ist eine große Produktion, deren Sound mit jeder Faser angenehm an die ruhige Hand eines Daniel Lanois erinnert. Gitarren, Bass und Percussion sind aus einem Guss.“