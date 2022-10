Schwäbische.de verlost Tickets für Isle of Music

Die Lindau Insel wird am Samstag, 22. Oktober, ab 21 Uhr wieder zur „Isle of music“. In Kneipen, Cafés, Bars, Restaurants, Bistros und Clubs treten bekannte und neue Bands auf.

Die LZ verlost neun Mal zwei Karten für den Abend. Wer an dem Abend dabei sein möchte, schreibt bis Samstag, 15. Oktober, 10 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Isle of Music“ an gewinnen@lindauer-zeitung.de. Der oder die Gewinner werden per Los ermittelt.

Weil die Tickets per Post verschickt werden sollen, muss eine Adresse angegeben werden. Teilnehmerdaten werden nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns zur Abholung an der Abendkasse müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz unter www.schwaebische.de/datenschutzhinweis.