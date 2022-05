LZ verlost das neue alkoholfreie Lindauer Bier

Mit der „Lindauer Freiheit“ folgt die Inselbrauerei jetzt einem Trend: Sie produziert ihr erstes alkoholfreies Bier. Die LZ verlost zehn Viererpacks.

Versuche, alkoholfreies Bier herzustellen, lassen sich laut Presseinformation der Inselbrauerei bis in das Jahr 1895 zurückverfolgen. Bis die ersten markt- und trinkreif waren, dauerte es aber. Nun will die Inselbrauerei mit der „Lindauer Freiheit“ auch Menschen hier in der Region erreichen, die Bier lieben, aber aus bestimmten Gründen auf Alkohol verzichten wollen.

Tradition wird fortgesetzt

Mit der „Lindauer Freiheit“ setzt die Inselbrauerei ihre Tradition fort, dass alle Rohstoffe aus ökologischem und pestizidfreiem Anbau kommen müssen, kein Hopfenextrakt verwendet wird und das Bio-Siegel von Bioland, EU oder DE Bio tragen. Zudem wird ausschließlich in umweltfreundliche Mehrwegflaschen aus Glas abgefüllt.

Gebraut wird nach dem deutschen Reinheitsgebot mit Tettnanger Aromahopfen im sogenannten Kältekontaktverfahren mit einer besonderen Hefe. Die Gärung wird dann gestoppt, wenn der Geschmack stimmt, sodass praktisch kein Alkohol entstehen kann, der ansonsten im Nachgang mit hohem Energieeinsatz und Wasserverbrauch wieder entzogen werden müsste, schreibt die Inselbrauerei. So entstehe ein naturtrübes Schankbier mit einem leicht fruchtigen Bouquet und spritziger Frische.

