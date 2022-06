LZ verlost 100 Karten für Nobel-Vortrag im Stadttheater

Lindau (lz) - Einen Nobelpreisträger aus nächster Nähe erleben – das können Lindauer in diesem Jahr wieder bei der Nobelpreisträgertagung. Die LZ verlost 100 Karten für einen Vortrag im Stadttheater, bei dem es um das Thema DNA geht.

Kaum etwas hat mehr Bedeutung für alles Leben als die DNA. „Aber weil die DNA quasi verschlüsselt ist, muss sie dekodiert werden“, heißt es im Pressetext der Nobelpreisträgertagungen. Wie genau das wissenschaftlich funktioniert, das hat Venki Ramakrishnan seit Anfang der Achtzigerjahre erforscht und nannte es in seinem jüngsten Buch „Gen-Maschine“. 2009 hat er gemeinsam mit Thomas A. Steitz und Ada E. Yonath dafür den Nobelpreis in Chemie verliehen bekommen.

Zum Auftakt der 71. Lindauer Nobelpreisträgertagung haben Lindauerinnen und Lindauer die Möglichkeit, seine faszinierenden Erfahrungen und Gedanken aus nächster Nähe zu erleben. Im Gespräch mit Adam Smith gibt der Nobelpreisträger einen exklusiven Einblick in seine Forschung und die Herausforderungen auf dem Weg zur Entschlüsselung der „Gene-Maschine“. Zur Public Lecture in englischer Sprache sind Lindauer eingeladen.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 24. Juni, um 18.30 Uhr im Lindauer Stadttheater und heißt „The Race to See One of Life’s Oldest Machines”. Die LZ verlost 50 mal zwei Karten.