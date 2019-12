LZ veröffentlicht keine Leserbriefe der Kandidaten

Auch in diesem Wahlkampf setzt die LZ-Redaktion Regeln für die Kandidaten in Kraft. Das bedeutet vor allem, dass die LZ keine Leserbriefe von Frauen oder Männer druckt, die auf einer Liste kandidieren.

Wie bei allen Wahlkämpfen seit dem Jahr 2006 gilt auch heuer, dass die LZ keine Leserbriefe der zahlreichen Bewerber auf den Listen der Parteien und politischen Gruppen veröffentlicht. Die LZ-Redaktion will mit dieser Regeln den wahlkampftaktischen Missbrauch der Leserbriefseiten unterbinden.

Weil es im Wahlkampf erfahrungsgemäß mehr Leserbriefe gibt als üblich, begrenzt die LZ-Redaktion zudem den Platz für jeden einzelnen Brief. Die Redaktion nimmt ab sofort nur noch Briefe an, die nicht mehr als 2000 Zeichen umfassen. Dabei sind Leerzeichen eingeschlossen, Abkürzungen sind nicht erlaubt. Außerdem gilt die Regel, dass die LZ von jedem Autoren nur einen Leserbrief innerhalb von 14 Tagen annimmt.

Die LZ wird auch diesen Wahlkampf im kommenden Jahr mit eigenen Serien und Aktionen begleiten. Interessierte Wähler können sich schon diese Termin merken: Am 3. März findet im Stadttheater eine Podiumsdiskussion der OB-Kandidaten statt. Am 5. März folgt eine Diskussionsrunde der Bürgermeisterkandidaten in der Sumserhalle in Wasserburg, am 9. März eine Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten in der Leiblachhalle in Hergensweiler. Am 7. März ist am Vormittag in der Spielbank eine Veranstaltung der Stadtratskandidaten vorgesehen.