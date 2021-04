LZ und Club Vaudeville laden zu Livediskussion und Konzert

Die Diskussion startet am Mittwoch, 28. April, um 18 Uhr auf www.schwaebische.de/stream , in der Facebookgruppe „Du weißt, dass Du aus Lindau bist“, auf der Facebookseite des Club Vaudeville und auf der Facebookseite von schwaebische.de/bodensee

Die Inzidenzen steigen, Deutschland ist wieder mal im Lockdown. Die LZ und der Club Vaudeville wollen in kleiner Runde diskutieren, wie es weitergehen kann, wenn Lockerungen wieder möglich sind.

Sie können seit mehr als einem halben Jahr nicht mehr so arbeiten, wie sie das möchten: Händler, Gastronomen, Veranstalter und Künstler. Dass bei den derzeit hohen Inzidenzen Beschränkungen nötig sind, soll bei der Diskussion nicht infrage gestellt werden. Die LZ fragt gemeinsam mit dem Club Vaudeville nach, wie es den Händlern, Gastronomen, Veranstaltern und Künstlern in Lindau zurzeit geht. Wie sie durchhalten – und wer vielleicht schon aufgeben musste. Was sie sich von Luca-App und Testkonzepten versprechen, wenn Lockerungen wieder möglich sind. Im Anschluss an die Diskussion wird Timo Keck von der Band Fallstring ein kleines Livekonzert geben.