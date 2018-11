LZ spendet 750 Euro für das Tierheim

In beziehungsweise vor Friedrichshafen wird es in diesem Jahr kein großes, professionell choreografiertes Silvesterfeuerwerk geben - zumindest nicht direkt nach dem Jahreswechsel. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), die ein solches in den vergangenen Jahren in Auftrag gegeben hatten, weichen stattdessen nach Langenargen aus, weil sich offenbar kein Kiesschiff zum Abschießen des Feuerwerks auftreiben ließ.

