LZ-Malaktion: Kinder können Bilder für Marathonläuferinnen und -läufer einschicken

Motivation können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Drei-Länder-Marathons sicherlich jede Menge gebrauchen. Zum einen natürlich über Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke, die rufen und jubeln. Damit der Streckenrand noch etwas bunter wird, veranstaltete die „Lindauer Zeitung“ eine Malaktion für den Lauf am 9. Oktober. Für die Lindauer Kinder heißt das Buntstifte und Blatt zur Hand nehmen und losmalen.

Bilder bis Anfang Oktober einsenden

Bis zum 4. Oktober können sie ihre Kunstwerke bei der Lindauer Zeitung einsenden. Entweder per Post mit dem Stichwort Marathon an Lindauer Zeitung, Inselgraben 2 in 88131 Lindau oder an per Mail an anzeigen@lindauer-zeitung.de mit dem Betreff Marathon. Die Marathonläuferinnen und -läufer freuen sich über viele bunte Bilder.