LZ-Lounge auf der Gartenschau ist eröffnet

Seit Montag ist auch die Lindauer Zeitung mit einer Lounge auf der Gartenschau vertreten. Besucher können dort so genannte Virtual-Realitiy-Brillen testen und teil des Zeitkapsel-Events werden.

Die Medienlounge ist im Rosengarten. Zu diversen Veranstaltungsterminen laden Kolleginnen und Kollegen der Lindauer Zeitung und RaumZeit Ravensburg Besucher auf eine virtuelle Reise ein. Diese werden die Möglichkeit haben, sich das Medienhaus sowie das Druckhaus der Lindauer Zeitung virtuell zu besuchen, einen Spaziergang durch Ravensburg und das Holodeck von RaumZeit zu unternehmen oder auch zehn der schönsten Gärten der Welt zu besuchen.

Zusätzlich werden die Lindauer Zeitung und RaumZeit Ravensburg gemeinsam mit jedem, der möchte, fünf Jahre in die Zukunft blicken und befragen Besucher zur Stadtentwicklung in Lindau und anderen virtuellen Zukunftsthemen. Die Antworten werden als Video aufgezeichnet und in einer digitalen Zeitkapsel verschlossen, welche in fünf Jahren wieder geöffnet wird. Die Zeitkapsel-Events sind am Montag, 12. Juli, von 15 bis 20 Uhr und am Dienstag, 13. Juli, von 9 bis 14 Uhr. Am Montagabend ab 19 Uhr findet auf der Radio 7-Terrasse außerdem eine Podiumsdiskussion zur Bebauung der Hinteren Insel statt. Die Diskussion wird live übertragen auf Facebook und unter www.schwaebische.de/strandgespräche