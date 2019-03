LZ-Leser sehen die Ausstellung vorab

Wie in den Vorjahren ermöglicht das Kulturamt einigen LZ-Lesern vorab einen Einblick in die Ausstellung. Erstmals präsentiert das Kulturamt Bilder im neuen Kunstmuseum am Bahnhof. Dort ist heuer erstmals die Austellung „Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger einer schöneren Welt“ zu sehen. Termin für die Preview ist Donnerstag, 4. April, 18 Uhr – also am Tag vor der Vernissage. Die Lindauer Zeitung verlost 15-mal zwei Karten. Interessierte können sich bis Mittwoch, 27. März, schriftlich bewerben bei der LZ-Redaktion, Hundertwasser-Preview, Inselgraben 2, 88131 Lindau oder per Fax an 0751 / 29 55-99 78 98 oder am liebsten per E-Mail an gewinnen@lindauer-zeitung.de. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt, deshalb ist die Angabe der Rufnummer erforderlich.