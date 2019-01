LZ-Leser holen Gewinne ab

Von Deutsche Presse-Agentur

Polizisten werden mit Feuerwerkskörpern beschossen und angegriffen, eine private Garagenparty von Schlägern gestürmt, andernorts verletzen Menschen andere mit Feuerwerkskörpern, mehrere Gebäude geraten in Brand. Polizei und Rettungskräfte waren in der Silvesternacht im Dauereinsatz. Besonders viel zu tun hatte die Polizei in diesem Jahr in Mannheim und Karlsruhe.

Am Stuttgarter Schlossplatz begrüßten rund 2500 Menschen das neue Jahr, die Beamten verzeichneten allerdings „keine schwerwiegenden Vorkommnisse“.