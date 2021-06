LZ-Leser dürfen vor allen anderen die neue Therme testen

Die Lindauer Zeitung verlost für den Thermen-Test 15 mal zwei Karten. Wer dabei sein möchte, sollte bis Freitag, 18. Juni, 9 Uhr morgens, eine Mail mit dem Stichwort „Therme“ an redaktion@lindauer-zeitung.de schicken. Bitte geben Sie in der Mail ihre Daten mit Name, Adresse und Telefonnummer an.