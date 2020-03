LZ bringt Lindauer Kunden und Firmen zusammen

Um den örtlichen Einzelhandel in dieser schweren Zeit zu stärken, haben sich schon zahlreiche Unternehmen bei „Schwäbische bringt zusammen“ eingetragen. Auf der Online-Plattform können heimische Firmen ihre Leistungen anbieten. Gleichzeitig finden Kunden einen Überblick über das aktuelle Angebot der Betriebe und können regionale Anbieter leichter unterstützen. Je mehr Firmen mitmachen, desto besser.

Lindauer Einzelhändler, Gastwirte und Dienstleister sind besonders von den Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Umso bemerkenswerter ist daher die Art, wie viele mit dieser Situation umgehen. Unternehmer werden kreativ und denken sich Neues aus. Manche sind auf Lieferdienst umgestiegen, andere lassen ihren Betrieb unter besonderen Schutzvorkehrungen weiter laufen.

Auf der Internetseite www.schwaebischebringtzusammen.de sieht der Nutzer eine Karte, auf der alle registrierten Firmen mit ihrem Standort zu finden sind. Auf der Insel erscheint zum Beispiel ein Fähnchen für Wissingers im Schlechterbräu. Wie in den meisten anderen Gastronomiebetrieben gibt es dort Essen zum Abholen. Meino Wissinger bewirbt bei „Schwäbische bringt zusammen“ wechselnde Tagesgerichte.

Daniel Siebert vom Restaurant Valentin auf der Insel liefert sogenannte Kochboxen nach Hause. „Kochen Sie unsere vorgekochten Gaumenschmeichler im Handumdrehen nach Anleitung binnen Minuten“, heißt es auf „Schwäbische bringt zusammen“. Er liefert Kunden ein vorbereitetes Essen , lediglich Suppen sind noch aufzuwärmen. Desserts seien komplett fertig oder zum Backen. „Außer Geschirr ist alles, was man für ein leckeres Menü braucht, in der Box“, sagt Siebert.

„Lecker Unverpackt Lindau“ bietet nach telefonischer Vorbestellung seinen Mittagstisch zum Mitnehmen an. Ungewöhnlicher kommen Lindauer bei der Konditorei Ebner an Speisen: Das Café bietet Kunden an Wochenenden die Möglichkeit, im Drive-In Kuchen und Torten aus dem Auto heraus zu kaufen.

Cordula Schlüter betreibt einen Hofladen in der Rickenbacher Straße. Dort sei „noch alles beim Alten“, sagt sie. Der Hofladen hat weiterhin zu seinen gewohnten Öffnungszeiten geöffnet. Zum normalen Sortiment gibt es gerade vor allem Bärlauchprodukte. Aber Schlüter merkte, dass Österreicher als Kunden fehlten. Sie hofft, dass schnell wieder die Normalität eintrete. Ihr „Dank gilt allen Lindauern für ihre Treue.“ Ihre Kunden, sagt sie, seien froh, dass es „die kleinen Läden“ noch gäbe.

Die Weinhandlung daccapo liefert nach Hause. „Wir haben nicht nur alkoholische Getränke, sondern auch Lebensmittel wie Käse, Nudeln und Soßen sowie Süßigkeiten“, sagt Doris Eibel. Außerdem bietet sie Geschenkkörbe oder Weinpräsente an. „Wir können Geschenke auch an den zu Beschenkenden liefern, wenn man selbst den persönlichen Kontakt meiden will.“

Da die Lindauer gerade die meiste Zeit daheim verbringen, rät Thomas Sagawe: „Machen Sie Ihr Zuhause ein bisschen bunter.“ Bei Blumen Sagawe können Kunden zwar nicht mehr in den Laden gehen, Pflanzen aber vor dem Geschäft abholen. Vor allem bietet der Familienbetrieb aber einen Lieferdienst an. Besonders gefragt seien bunte Blumensträuße. „Die Leute wollen Farbe zuhause haben.“ Aber auch Lieferungen auf den Friedhof seien möglich.

Auch die Gärtnerei Meßmer bietet einen Lieferservice an. Die Gärtnerei bietet regionales Obst und Gemüse sowie Salate und Kräuter aus eigenem Anbau an. Melanie Meßmer sagt: „Wir liefern im Lindauer Stadtgebiet.“ Vor allem viele ältere Bewohner lassen sich die frischen Salate aus Eigenanbau liefern. Zudem gibt es Ingwer und „Biozitronen, um Vitamine zu tanken.“

Unter der Überschrift „Problemlöser und Schmerzbehandler“ bietet Zahnärztin Claudia Rieder Notfallbehandlungen in ihrer Praxis an. „Wir haben einen Versorgungsauftrag“, sagt sie. Daher könnten Patienten zu ihr kommen, „wenn eine Krone rausfällt oder ein Zahn abgebrochen ist“. Auch macht sie Wurzelbehandlungen und setzt Zahnersatz ein. Des Weiteren gäbe es bei ihren Patienten noch Arbeiten, die fertig gemacht werden müssten oder nicht aufzuschieben seien. Medizinisch nicht relevante Eingriffe wie Zahnreinigungen mache sie nicht.

Matthias Müller von Papier Enderlin auf der Insel bietet drei Möglichkeiten: „Wir beliefern unsere Kunden persönlich, verschicken Produkte per Post oder bereiten sie zur Abholung vor.“ All das könne das normale Geschäft aber nicht ersetzen. Müller hat sich bei „Schwäbische bringt zusammen“ gemeldet, um Kunden mitzuteilen, dass das Geschäft weiterhin für sie da sei. „Ich möchte die Lindauer bitten, sich an lokale Anbieter zu erinnern, statt bei großen Onlinehändlern einzukaufen.“

„Beratung in steuerlichen Beschwerden in Zeiten der Krise“ bietet Steuerberaterin Andrea Schäffler. Sie hilft unter anderem bei der Beantragung von Soforthilfe-Zuschüssen, Hilfsdarlehen oder beim Thema Kurzarbeit.

„Damit die Leute in der Krise gut sehen können“, bietet Andreas Haase von Optik Seh-Haase seine Dienste weiter an. Es sei für die Lindauer wichtig zu wissen, dass sie auch jetzt zum Optiker gehen könnten, wenn ihre Brille kaputt sei oder sie einen Sehtest machen wollen. „Wir hatten letzte Woche einige Kunden, die dankbar waren, dass wir durchhalten“, sagt Haase. Weil er Abstand zu den Kunden einhalten muss, kann er aber keine Kontaktlinsenanpassung oder Brillenreinigung im Ultraschallbad anbieten: „Alles was irgendwo unsicher ist, muss ausgeschlossen werden.“

Wer jemanden zum Reden braucht, kann sich beim Kinderschutzbund Lindau Nord melden. Christine Wörsching gibt Familien die Möglichkeit, „jemandem Neutralen zu erzählen, wie es gerade so läuft.“ Das Telefon ist derzeit drei Mal vormittags für je zwei Stunden besetzt. Wörsching ist Literaturpädagogin und möchte Eltern telefonisch auch Tipps für den Umgang mit Medien im Alltag geben. Da die Rockzipfelgruppe jetzt geschlossen ist, stellen Wörsching und ihre Kolleginnen Fingerspiele online oder Lieder und die dazugehörigen Liedblätter. Sie hat einen Tipp gegen Langeweile: „Viele Verlage stellen jetzt für einen begrenzten Zeitraum Kinderbücher kostenlos auf Onlineplattformen zur Verfügung.“