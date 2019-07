LZ-Aktion: Schüler holen sich Gratis-Snacks ab

Mit ihren herausragenden Schulzeugnissen haben Elâ, Ilyas und Ayda (von rechts) Petra Schmucker, Mitarbeiterin der Lindauer Zeitung, überzeugt. Wie bereits in der LZ angekündigt, konnten sich Schüler am Freitag nach Schulschluss bei Lorenz Snack-World ein Produkt aus dem Snack-Sortiment aussuchen, die einzige Vorraussetzung für einen Preis war die Vorlage des Zeugnisses. Die Noten spielten keine Rolle, denn jedes Kind erhielt einen Snack-Artikel. Entdeckte Schmucker aber ein „sehr gut“ auf dem Zeugnis, so erhielten die Schüler für jede Note eins bis zu drei weitere Artikel. Da die Gratis-Snacks bei den Kindern so gut ankamen, läuft die Aktion der Lindauer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Geschäft Lorenz Snack World übringens auch noch am heutigen Samstag, 27. Juli. Foto: det