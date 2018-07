luv feiert seinen fünften Geburtstag im Tipi

Bei luv junge Kirche Lindau steht am Freitag, 13.Juli, ein Jubiläum ins Tipi: im Rahmen der sechsten Jugendkirchenversammlung feiert luv seinen fünften Geburtstag. Luv junge Kirche ist Teil der evangelischen Jugend im Dekanat Kempten für den Landkreis Lindau. Seit Mai 2013 gestaltet sie Angebote der christlichen Jugendarbeit in einem offenen Jugendtreff rund um das Tipi an der Christuskirche und bietet damit vielseitige Möglichkeiten der Beteiligung. Die junge Kirche nimmt das Geburtstagsfest zum Anlass und fragt: Was hat sich alles seit der ersten Jugendkirchenversammlung 2013 entwickelt? Wo steht die junge Kirche jetzt und was schreibt sie sich für die Zukunft auf die Fahne? Aber auch das Feiern über fünf Jahre in und für den Landkreis Lindau sollen ihren gebührenden Platz erhalten. Die 6. Jugendkirchenversammlung findet am Freitag von 15 bis 17 Uhr im Tipizelt an der Christuskirche Anheggerstr. 24 in Lindau statt. Luv freut sich über Jugendliche, die an der Geburtstagsfeier teilnehmen. Foto: luv