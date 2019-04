Lust und Liebesglück im Netz: Sexualaufklärung ist wichtig

Kontaktbörsen, Sexdienstleister und erotisierende Bilder, die jederzeit abrufbar sind: Sind zügellose Lust und Liebesglück nur einen Klick entfernt? Für Melanie Büttner, Ärztin und Sexualtherapeutin, ist klar: Das Internet bietet für Beziehungen und Sexualität Chancen, aber auch Risiken. Wesentlich sei eine gute Orientierung für alle Generationen. Sexualbildung und Sexualaufklärung bei Kindern und Jugendlichen komme eine wichtige Bedeutung zu. Eltern, Schule, Ärzte, aber auch Psychotherapeuten sollten sich verstärkt damit auseinandersetzen.

„Die Lebenswelten der Menschen, mit denen wir arbeiten, verändern sich“, sagt Büttner. Während Sex früher in der Gesellschaft ein Tabu war, sei er heute allgegenwärtig und werde unkritisch gesehen. „Moderne Medien befördern diese Haltung teils sehr unkritisch“, bemängelt die Sexualtherapeutin. Doch wie wirkt sich das auf unsere Beziehung und Sexualität aus? Dieser Frage ging sie am Beispiel von Onlinedating und Internetpornografie nach.

Schneller Sex oder der Partner fürs Leben? Ob für Frauen, Männer, Heterosexuelle, Homosexuelle, Menschen, die einen Seitensprung oder einen Partner mit speziellem Fetisch suchen: Es gibt im Internet für jeden die geeignete Dating-Plattform. Werden die Menschen dadurch zügelloser oder gar sexsüchtig? Büttner gibt Entwarnung: Wenn man sich anschaut, wie häufig Singles „daten“, ergebe sich dadurch keine große Veränderung: „Die Sexualpartnerfrequenz hat sich nicht erhöht.“ Auch die Zahl der Seitensprünge sei durch dieses Angebot nicht in die Höhe geschnellt. Bei heterosexuellen Paaren lasse sich „kein destabilisierender Effekt“ ausmachen, sagt Büttner. Es gebe zwar viel Suchaktivitäten, aber das Ergebnis sei vor allem für heterosexuelle Männer oft bescheiden. Anders bei homosexuellen Männern: Sie profitierten am meisten von Dating-Apps, so Büttner weiter.

„Da ist viel Hype um möglicherweise Nichts“

Blicke man auf das Sexualverhalten von jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren so zeige sich: Sex findet vor allem in festen Beziehungen statt. Junge Menschen gehen weniger fremd und haben einen hohen Anspruch an sexuelle Treue, so Büttner. „Wir sind nicht unbedingt gelockert, ganz im Gegenteil“, stellt sie fest. „Da ist viel Hype um möglicherweise Nichts.“ Denn auch wenn Sex in den Medien und in den Gesprächen von jungen Menschen präsenter sei, befördere das nicht die Sex-Häufigkeit. Im Gegenteil: Studien aus Amerika und England zeigten, dass ab dem Jahr 2000 Menschen aller Altersklassen weniger Sex hätten. Dafür gebe es laut Büttner viele Gründe: Rückgang fester Partnerschaften, Konkurrenz von sozialen Medien, Überforderung durch neue Leistungsansprüche, Verlagerung Richtung Online-Sex und Pornos sowie eine Übersättigung durch das mediale Angebot.

Online-Dating bringt auch Gefahren mit sich. Büttner nennt als Beispiel sexuelle Belästigung, das unaufgeforderte Schicken von Nacktbildern oder Loverboys, die sich das Vertrauen von jungen Mädchen im Netz erschleichen. Aber es bringt auch Chancen: Man kann online die Liebe fürs Leben treffen. In den USA hat sich laut Büttner jedes dritte verheiratete Paar online kennengelernt.

Pornos sind in. 73 bis 90 Prozent aller Männer schauen mindestens einmal im Jahr Pornos an, bei den Frauen liegt die Quote bei bis zu 58 Prozent. Am meisten Pornos konsumierten männliche Singles, bei denen die Hälfte mindestens acht Mal im Monat schaut. Auch bei Jugendlichen sind Pornos beliebt. Eine Untersuchung von Schülern der neunten und zehnten Jahrgangsstufe in Hessen zeigt, dass fast die Hälfte der Jungs regelmäßig Pornos schaut. Büttner sieht das ambivalent: Junge Menschen könnten bei Pornos durchaus etwas lernen, beispielsweise, wie der menschliche Körper aussieht oder wie man sich stimulieren kann. Aber es bestehe auch die Gefahr, dass häufiger Pornokonsum von Jugendlichen deren Vorstellung von Sex prägt.

Sexuelle Störungen beim Mann nehmen zu

Dann wollen sie die sexuellen Normen und Stereotypen, die der Mainstream-Porno vermittelt, auch erfüllen. Sie wünschten sich beispielsweise ideale und kosmetisch perfekte Genitalien, was die steigende Zahl von Intimoperationen erkläre, und hätten unrealistische sexuelle Erwartungen. Problematisch sei auch, dass in Pornos oft Gewalt von Männern an Frauen vorgelebt wird. Außerdem bestehe Suchtgefahr. „Der frühe Pornokonsum, der sich verfestigt, wird zum Problem“, so Büttner. Jeder 25. Mann, der jemals Pornos gesehen hat, behaupte, dass er abhängig sei.

Gleichzeitig nehmen sexuelle Störungen beim Mann seit der Jahrtausendwende zu. Männer klagen laut Büttner immer mehr über Lustlosigkeit, Erektionsstörungen und Orgasmusschwierigkeiten. Ein Grund dafür könnte sein, dass im Porno „eine Konditionierung auf supernormale Stimuli stattfindet“.

Für Melanie Büttner ist klar: Um das Internet im Bereich der Sexualität als Chance zu nutzen und die Risiken zu minimieren, seien Sexualbildung und Aufklärung wichtiger denn je. Gerade junge Menschen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, bräuchten Orientierung. Stattdessen würden heute viele durch Pornos aufgeklärt. Büttner forderte daher Eltern, Lehrer, Ärzte und Psychotherapeuten zu einem veränderten Umgang mit dem Thema Sexualität auf.