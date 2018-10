Lust auf Blasmusik? Musikverein lädt zu öffentlichen Proben ein

Der Musikverein Lindau-Aeschach/Hoyren mit seinem Dirigenten Günther Bruderhofer öffnet seine Türen und lädt zu öffentlichen Musikproben ein. Auch Musiker, die eine Weile nicht gespielt haben, sind eingeladen, mit oder auch ohne ihre Instrumente unverbindlich vorbeizukommen, heißt es in einer Ankündigung des Vereins. Der Verein sucht Musiker jeden Alters, die Freude am Musizieren in einem Blasorchester und Spaß am Vereinsleben haben. Das Programm reicht von traditioneller bis zur konzertanten Blasmusik und ganz aktuellen Stücken, vorwiegend im Vororchester und der Jugendkapelle. Die Proben finden am Montag, 5. und 19. November, im Vereinshaus des Musikvereins Lindau-Aeschach/Hoyren, Reutiner Straße 4a, statt. Von 17 bis 17.45 Uhr spielt das Vororchester für Kinder ab circa sechs Jahren, von 18 bis 19.30 Uhr spielt die Jugendkapelle für Kinder und Jugendliche ab circa zehn Jahren und ab 19.45 Uhr spielen die Musiker aller Register ab circa 16 Jahren. Jeder, der ein Blasinstrument oder Schlagzeug erlernt oder vielleicht auch schon vor längerer Zeit erlernt hat, ist willkommen. Mehr Infos gibt es im Internet unter www.mv-aeschach-hoyren.de.