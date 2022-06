Lukas Sonntag führt U19 in die Regionenstaffel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vereine Schlachters, Oberreitnau und Hergensweiler arbeiten seit Jahren erfolgreich im Jugendfußball zusammen. Alle Jugendmannschaften der Spielgemeinschaft spielen höherklassig. Historisches erreichte dabei in diesem Jahr die U19 mit Trainer Lukas Sonntag. Die Mannschaft spielt in der neuen Saison in der Regionenstaffel.

In der Herbstrunde beherrschte die U19 vom ersten bis zum letzten Spieltag die Leistungsstaffel und stieg unbesiegt als Meister in die Bezirksstaffel auf. Die Herausforderung in der höheren Spielklasse mit einem gestrafften Spielplan und einem verschärften Abstieg aufgrund der Zusammenlegung der Bezirke Bodensee und Riß nahm die Mannschaft in beeindruckender Art und Weise an. Das Team wurde hierbei um U17-Spieler ergänzt. Lukas Sonntag hielt seine taktische wie auch spielerische Ausrichtung bei und stellte die junge Mannschaft auf die höhere Dynamik und Körperlichkeit in der Bezirksstaffel ein. Die Nachwuchsspieler setzten die Vorgaben in nahezu allen Spielen um und begeisterten mit tollem Fußball. An den neun Spieltagen erzielten die Nachwuchsspieler insgesamt 27 Tore. Mit vier Siegen und einem Unentschieden erreichten sie den fünften Platz der Bezirksstaffel. Dies berechtigt die Mannschaft in der neuen Saison in der Regionenstaffel auf Punktejagd zu gehen.

Die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft Schlachters, Oberreitnau und Hergensweiler gratulieren dem Trainer und der Mannschaft zu diesem großartigen Erfolg. In der neuen Saison ist der U19 auch in der Regionenstaffel einiges zu zutrauen.