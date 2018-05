Luftgewehrschütze löchert Auto

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12.20 Uhr und 13.20 Uhr stellte ein Kunde einer Autowerkstatt seinen Geschäftswagen in der Lindauer Straße ab. Als er wieder zu seinem geparkten Auto zurückkehrte musste er feststellen, dass die Scheibe der rechten hinteren Türe zersprungen war. Die eintreffenden Beamten der Polizei Lindau konnten ein Einschussloch in der Karosserie feststellen. Ein bislang unbekannter Täter schoss vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf das stehende Fahrzeug. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Da bislang kein Tatverdacht besteht, bittet die Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/910-111 um sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen können.