Luftballon weit gereist

Der Rekord-Ballon flog fast 120 Kilometer weit bis Ichenhausen (Landkreis Günzburg). Anlässlich des Sommerfestes ließ das Lindauer Altenheim Maria-Martha-Stift am Dienstag nicht nur eine gemütliche Party steigen, sondern auch knallrote Luftballons.

Auf daran befestigten Karten baten die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses am Kleinen See darum, der Finder möge sie zurückschicken. Am Freitag erreichten das Maria-Martha-Stift eine Reihe von Postkarten, unter anderem aus Sulzberg und Langen bei Bregenz. Und eben auch aus dem nahezu 120 Kilometer entfernten Ichenhausen. Eine Bewohnerin erhielt neben der Karte auch ein Büchlein von Anselm Grün und will die freundliche Post nun ihrerseits beantworten. Damit könnte das bunte Sommerfest mit Live-Musik, Rate-Quiz, Grill-Büffet und Eisbecher der Beginn einer wundervollen Brieffreundschaft sein.