Ludger Lohmann gibt Orgelkonzert in St. Stephan

In St. Stephan auf der Lindauer Insel gastiert am Donnerstag, 27. August, der weltbekannte Organist Ludger Lohmann. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Ludger Lohmann unterrichtet seit vielen Jahren an der Musikhochschule Stuttgart. Begabte Studenten aus der ganzen Welt zählen zu seinen Schülern. In Lindau spielt Lohmann Werke von Bach, Rinck, Ritter und Beethoven. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende am Ausgang gebeten.